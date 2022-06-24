На Волге около поселка Моркваши перевернулись две байдарки с людьми

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24 июня в Самарской области на Волге около поселка Моркваши из-за сильного ветра и высокой волны перевернулись две байдарки. В воде оказались 6 человек, в том числе один ребенок.

"Все пострадавшие в момент опрокидывания находились в спасательных жилетах. Спасательные жилеты помогли оставаться на плаву до прихода спасателей. Холодная вода и высокие волны представляли опасность для оказавшихся в воде людей. Для оказания помощи пострадавшим в 09.37 от спасательной станции города Жигулевск вышел спасательный катер", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

Троих терпящих бедствие принял на борт лодки рыбак, остальных подняли с воды спасатели. На спасательном катере пострадавших доставили до спасательной станции и передали врачам скорой медицинской помощи с диагнозом переохлаждение. В 10.30 спасательные работы были окончены.

Спасательная служба Самарской области напоминает правила безопасного плавания в сложных погодных условиях:

Отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;

Обратите внимание на силу и направление ветра — от силы и направления ветра зависит высота волны, причем на разных участках реки она может быть разной;

Проверьте исправность корпуса и мотора лодки

Проверьте запасы топлива;

Положите в лодку фонарик и компас — фонариком можно подавать сигналы бедствия, а компас в тумане укажет дорогу;

Проверьте наличие спасательных жилетов, якоря и якорного каната (длина якорного каната должна быть не менее пяти глубин в районах предстоящего плавания судна);

Ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища и расстановкой навигационных знаков плавучей и береговой обстановки;

Перед выходом в плавание судно необходимо укомплектовать спасательным инвентарем.

Туманы создают на воде ограниченную видимость. Судоводителю следует помнить, что в условиях ограниченной видимости маломерные суда должны двигаться с включенными бортовыми огнями, для предотвращения столкновения с другими судами. Выход на судовой ход в условиях ограниченной видимости запрещается;

Стоянка маломерного судна запрещена на судовом ходу, вблизи знаков навигационного оборудования, под мостами, на подходах к пассажирским и грузовым причалам.

Соблюдая эти не сложные условия, Вы сможете избежать многих неприятностей!

Фото: пресс-служба ПСС СО