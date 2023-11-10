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На улице Ерошевского в Самаре дерево упало сразу на два автомобиля

10 ноября 2023 13:25
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На улице Ерошевского в Самаре дерево упало сразу на два автомобиля

Утром в пятницу, 10 ноября, автомобилисты Самары обнаружили новое препятствие на дороге. Улица Ерошевского оказалась перекрыта деревом. 

— На улице Ерошевского дерево упало на два ретроавтомобиля — «Волгу» и «копейку». Проезд перекрыт полностью, — сообщил автор ролика.

Дождь с сильным ветром, из-за которого случился древопад, начался вечером в четверг, 9 ноября. Как сообщили синоптики, ливень был рекордным. По прогнозам Приволжского УГМС, отголоски этой непогоды сохранятся и в пятницу.

В целом ноябрь в Самарской области будет аномально теплым, пишет 63.ру. 

Фото: скрин видео

 

 

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