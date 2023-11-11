На улице Арцыбушевской в Самаре загорелся трамвай

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11 ноября в соцмедиа появилась информация о том, что на улице Арцыбушевской в Самаре произошло возгорание трамвая. По предварительным данным, в результате пожара пострадал гражданин.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары начата доследственная проверка.

Следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО