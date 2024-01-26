На ул. Венцека в Самаре мужчина погиб на пожаре

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Сегодня, 26 января 2024 года, в одной из квартир многоквартирного дома № 74 по ул. Венцека произошло возгорание. Пожарные эвакуировали 15 человек, пятерых спасли из горящего дома с помощью автолестницы. 68-летний мужчина погиб, пишет Сова.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует заместитель прокурора г. Самары Евгений Московцев.

Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ход доследственной проверки взят на контроль, сообщает облпрокуратура.