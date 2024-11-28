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На ул. Партизанской в Самаре ГАЗель сбила женщину и семилетнюю девочку

28 ноября 2024 12:51
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На ул. Партизанской в Самаре ГАЗель сбила женщину и семилетнюю девочку

27 ноября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в 16:25 час. в Октябрьском районе Самары. Мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ 3035FL, двигался по улице Партизанской со стороны улицы Промышленности в сторону улицы Авроры. В пути следования возле дома №214А совершил наезд на пешеходов – женщину 1993 года рождения и семилетнюю девочку, пересекающих проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеходы госпитализированы.

Теги: ДТП

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