На ул. Мичурина в Самаре водитель сбил женщину

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11 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно ДТП произошло в Ленинском районе г.Самары в 18:15. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что водитель 1979 г.р., управляя мопедом, без государственных регистрационных знаков, двигался по ул. Мичурина со стороны ул. Полевая в направлении ул. Клиническая, в районе д. 11 по ул. Мичурина допустил наезд на женщину1964 г.р., которая переходила проезжую часть ул. Мичурина. В результате ДТП пешеход госпитализирован.