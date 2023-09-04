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На ул. Куйбышева в Самаре «Делимобиль» провалился в канаву

4 сентября 2023 10:59
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На ул. Куйбышева в Самаре «Делимобиль» провалился в канаву

В Самаре на Куйбышева, 90 легковушка вылетела с дороги в канаву. 

Удивительно, как машина каршеринга вообще оказалась вблизи ямы, ведь канава огорожена сеткой. Там рабочие занимались перекладкой труб отопления, пишет 63.ру.

Судя по кадрам, водитель «Делимобиля» пострадал несильно, он даже смог самостоятельно покинуть авто. В машине сработали подушки безопасности.

— ДТП произошло около 02:00 4 сентября. «Фольксваген Поло» двигался по Куйбышева, со стороны Ленинградской в направлении Некрасовской, и при совершении обгона наехал на препятствие. В результате машину отбросило в пешеходное ограждение. К счастью, никто не пострадал, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Кто был за рулем машины, в полиции не сообщили. 

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП

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