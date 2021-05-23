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На Украине упал воздушный шар с людьми, один человек погиб

23 мая 2021 21:19
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Еще пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело.

Воздушный шар с людьми разбился в Хмельницкой области на Украине во время Фестиваля воздушных шаров, один человек погиб, еще пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

"Трагедия произошла 22 мая, около 20:45 (мск) возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения", - сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции страны.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил воздушных полетов". Виновным в происшествии может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

 

Фото: Нацполиция Украины / Вечерний Камянец

Теги: падение воздушного шара Украина

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