На трассе в Самарской области в аварии пострадали четыре человека

137

ДТП произошло 3 августа в Кошкинском районе.

Как сообщили в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС, произошло столкновение двух легковых машин.



На место ДТП приехал пожарно-спасательный отряд для проведения всех необходимых аварийных работ. Специалисты занимались ликвидацией последствий происшествия: отключили аккумуляторную батарею у автомобилей и деблокировали людей из машин.



Известно, что четыре человека пострадали. Причины аварии устанавливаются, пишет Сова.

Фото: региональный центр по делам ГО, ПБ и ЧС

