на трассе в Самарской области столкнулись 8 автомобилей

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В Самарской области инспекторы ГИБДД выясняют детали смертельного ДТП. Оно произошло в ночь на пятницу, 17 февраля, на трассе М-5 «Урал».

— По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля MAN, который буксировал в жесткой сцепке другой MAN, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии погиб водитель первого грузовика MAN. Его пассажира госпитализировали.

Через несколько минут после этого столкновения на этом же участке трассы произошло массовое ДТП. На этот раз на трассе столкнулись две «Газели», Volkswagen Passat, MAN, «Дас» и «Джак». В итоге помощь врачей потребовалась водителю последнего грузовика, пишет 63.ру.