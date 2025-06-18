На трассе под Самарой мужчина погиб в ДТП с фурой

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Утром в среду, 18 июня, в Сызранском районе произошло смертельное ДТП.

«Авария случилась на 30-м километре автодороги „М-5 ‚Урал‘ — Старая Рачейка — Смолькино“ в 06:30. 42-летний водитель LADA Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем SITRAK, за рулем которого находился 35-летний мужчина. От удара легковую машину отбросило в кювет. На месте происшествия погиб водитель LADA Priora, его 22-летний и 17-летний пассажиры доставлены в центральную городскую и районную больницы», — следует из собранных госавтоинспекторами предварительных данных.

Также на месте ДТП работали специалисты подразделения пожарно-спасательного отряда № 47 ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». Они отключили системы электропитания автомобилей и смыли с дорожного покрытия горюче-смазочные материалы, пишет 63.ру.