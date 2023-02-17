На трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись фура и микроавтобус

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17 февраля в Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» около поворота на село Заборовка в сложных погодных условиях произошло столкновение фуры и микроавтобуса.

В микроавтобусе «Фиат» водителю требовалась помощь спасателей. В результате столкновения он получил многочисленные травмы и оказался заблокирован в кабине.

Спасатели Поисково-спасательного отряда Сызрани приступили к спасательным работам. Используя гидравлический разжим, пострадавшего извлекли из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи для госпитализации, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО