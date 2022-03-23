На трассе М-5 в Самарской области произошло ДТП с цистерной

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В ночь на 23 марта на трассе М-5 в Самарской обалсти произошло ДТП, которое заставило быть начеку многих проезжающих водителей. Под Большой Рязанью на перевернулась цистерна.

Водители, которые оказались рядом с местом аварии, поделились видео и фотокадрами происшествия. Некоторые утверждают, что в цистерне находился углекислый газ. Как пояснили в МВД, происшествие случилось около 2 часов ночи. Опрокинулся многотонный "Мерседес". Погибших и пострадавших нет, но цистерна была повреждена, пишет ГТРК Самара.

"Опасности нет", - подчеркнули в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Скрин видео: Дмитрий Сизов/vk.com