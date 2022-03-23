Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский театр оперы и балета начинает весенние выезды в города и районы области
Самарский театр оперы и балета начинает весенние выезды в города и районы области
Спрос в ритейле восстанавливается после заявлений сетей об уходе из России
Спрос в ритейле восстанавливается после заявлений сетей об уходе из России
в Самаре снесут 15 многоквартирных домов
В Самаре снесут 15 многоквартирных домов
В Самарской области планируют увеличить тариф на проезд в электричках
В Самарской области планируют увеличить тариф на проезд в электричках
На трассе М-5 в Самарской области произошло ДТП с цистерной
На трассе М-5 в Самарской области произошло ДТП с цистерной
В Самарской области подведены итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Розыск»
В Самарской области подведены итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Розыск»
В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»
В Самарской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Таксист»
ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян
ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.07
-0.61
EUR 114.78
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На трассе М-5 в Самарской области произошло ДТП с цистерной

23 марта 2022 09:49
78
На трассе М-5 в Самарской области произошло ДТП с цистерной

В ночь на 23 марта на трассе М-5 в Самарской обалсти произошло ДТП, которое заставило быть начеку многих проезжающих водителей. Под Большой Рязанью на перевернулась цистерна.

Водители, которые оказались рядом с местом аварии, поделились видео и фотокадрами происшествия. Некоторые утверждают, что в цистерне находился углекислый газ. Как пояснили в МВД, происшествие случилось около 2 часов ночи. Опрокинулся многотонный "Мерседес". Погибших и пострадавших нет, но цистерна была повреждена, пишет ГТРК Самара.

"Опасности нет", - подчеркнули в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: Скрин видео: Дмитрий Сизов/vk.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров побывал на производстве АО «Овощевод» – одного из самых старых тепличных хозяйств региона, которое находится в селе Подстепки Ставропольского района.
22 марта 2022  21:24
Дмитрий Азаров встретился с коллективом одного из старейших тепличных хозяйств региона
408
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
22 марта 2022  13:19
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
397
ситуация с бюджетом стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
22 марта 2022  12:22
Ситуация с бюджетом Самарской области стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов
341
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
22 марта 2022  12:09
В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»
782
В Самаре пройдет распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год
22 марта 2022  11:58
В Самаре пройдет распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год
372
Весь список