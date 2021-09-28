На торгах арестованного имущества самарцы могут купить автопогрузчик, гараж и квартиру

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Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 06 и 11 октября 2021 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф), а также 12 октября 2021 года в 11:30 по адресу г. Самара, ул. Балаковская, 6А пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести движимое и недвижимое арестованное в рамках исполнительного производства имущество.

На торги выставлены 2 гаража: в Промышленном районе г. Самары (стоимость от 229 тысяч рублей) и в г. Жигулевске (от 55 тысяч рублей). Также приобрести можно Volkswagen Polo за 286 тысяч рублей, Skoda Yeti за 320 тысяч рублей, Volkswagen Tiguan за 467 тысяч рублей и Nissan Juke за 550 тысяч рублей. Помимо легковых автомобилей на торгах представлены автопогрузчик LINDE H35D за 1,3 миллиона рублей и погрузчик телескопический MANITOU MT1840A за 2,7 миллиона рублей.

Среди лотов имеются жилые дома в с. Богатое (от 1,34 миллиона рублей), ст. Шентала (от 285 тысяч рублей) и г. Тольятти (с первоначальной стоимостью от 960 тысяч до 3,5 миллионов рублей), а также квартиры в Советском районе г. Самара (от 764 тысячи рублей), в

г. Новокуйбышевске (от 2 миллионов рублей), в Хворостянском (от 98 тысяч рублей) и Безенчукском районах (от 240 тысяч рублей). Еще две квартиры продаются в г. Тольятти. Их первоначальная стоимость начинается от 1 миллиона рублей. Отметим, что выставляемые ранее 96 квартир в г. Тольятти были полностью реализованы.

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременениях, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.