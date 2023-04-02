На станции Кинель четыре порожних вагона сошли с рельсов при отправлении грузового поезда

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Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с транспортным происшествием на станции Кинель.

По данным ведомства 2 апреля при отправлении грузового поезда произошёл сход четырех порожних вагонов, из них три полувагона и один зерновоз. Ведутся восстановительные работы. На место схода отправлены два восстановительных поезда. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры