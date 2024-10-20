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На скорой в Самарской области работала фельдшер-мошенница без образования

20 октября 2024 12:31
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На скорой в Самарской области работала фельдшер-мошенница без образования

Октябрьский районный суд приговорил к двум годам исправительных работ и штрафу в 20 тысяч рублей мнимого медика. Фельдшер-мошенница без образования работала на скорой в Волжском районе.

Женщина устроилась на подстанцию по поддельным дипломам о среднем профессиональном образовании по специальности «лечебное дело» и о профессиональной переподготовке по специальности «скорая и неотложная помощь». Она получила от областного Минздрава выплату в полмиллиона рублей, пишет 63.ру.

— Фактически же фельдшер училась в среднем медицинском образовательном учреждении, однако после академического отпуска обучение не окончила, — сообщили в областной прокуратуре.

Прокололась дамочка при прокурорской проверке. Когда обман раскрылся, деньги с нее взыскали и осудили за подделку документов. Теперь же женщина получила еще одну судимость — за мошенничество при получении выплат в крупном размере.

По данным областного Минздрава, средняя зарплата сотрудников самарской городской скорой за 2023 год составила 50 478 рублей. А среднемесячная зарплата главврача этого государственного бюджетного учреждения в прошлом году составила 150 173 рубля. Зарплата семи его замов варьировалась от 117 101 рубля до 129 321 рубля, главбух в среднем получала 124 071 рубль.

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