На Революционной в Самаре в ДТП пострадали мужчина и женщина

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1 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 02:50 в Кировском районе г. Самары. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 2003 года рождения управляя автомобилем Reno Logan, двигался по ул. Революционная в сторону ул. Гагарина. В пути следования возле дома № 137, на регулируемом перекрестке, при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Lada Priora под управлением водителя 2004 года рождения, который двигался во встречном направлении. С места ДТП госпитализирован водитель Lada Priora и женщина-пассажир Reno Logan, 1989 года рождения.