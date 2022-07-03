На пожаре в Самарской области погибли двое

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Ночной пожар, который произошел 3 июля, унес жизни двух человек: мужчины 1979 года рождения и женщины — 1985-го. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о пожаре поступила в 04:04. Горел бытовой вагончик охраны садово-дачного товарищества «Сок» в поселке Красный Яр на Комсомольской, 11а.

Пожарные быстро потушили пламя, которое распространилось на площади в 20 квадратных метров, но люди, судя по всему, уже были мертвы, пишет 63.ру.

— Предварительная причина пожара — неосторожность при курении, — уточнили в региональном экстренном ведомстве.