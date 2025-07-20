На пожаре в Похвистневском районе пострадал человек

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В селе Большой Толкай Похвистневского района Самарской области ночью в воскресенье, 20 июля 2025 года, произошел пожар. Вспыхнули частный дом и баня на улице Комсомольской. Погибших нет, пострадал один человек – хозяин дома, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

«На место происшествия направлены пожарные расчеты ПСЧ № 155, 103 ПСО № 35 и добровольная пожарная команда сельского поселения Большой Толкай. Площадь пожара – 80 квадратных метров», - уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 2:58, в 3:16 объявили локализацию пламени, а в 3:34 потушили открытый огонь. Полностью справиться с пожаром удалось к 8:40, пишет Самара-КП.