На пешехода упал столб в Самаре

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3 ноября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:40 час. в Промышленном районе Самары. 28-летний водитель, управляя автомобилем Geely MK, двигался по улице Солнечной со стороны улицы Шверника в сторону улицы Ново-Вокзальной. В пути следования возле дома №28 при развороте на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомашине BMW 320i, которая поменяла направление своего движения уходя от столкновения и въехала в столб, который упал на стоящую на тротуаре женщину 1974 года рождения. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.