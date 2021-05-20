На Московском шоссе в Самаре оборвались провода троллейбуса

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В Самаре в четверг, 20 мая, на одном из оживленных участков Московского шоссе - на кольце с улицей 22 Партсъезда - произошел обрыв троллейбусных проводов и отключение контактной сети.

Видеокадры с места аварии прислали в редакцию постоянные читатели tvsamara.ru. Движение было затруднено в районе ТЦ "Парк Хаус". В картах Самары пользователи оставляют комментарии о том, что троллейбус перегородил дорогу на Московском шоссе, поэтому маршрут стоит построить через улицу Стара-Загора. На кадрах с места происшествия видно, что устранять обрыв приехали сразу две ремонтные бригады.

К слову, на этом участке и на этой же неделе обрыв проводов происходит уже не в первый раз. Так, 17 мая в районе Ново-Вокзальной движение было затруднено обе стороны. Дорогу парализовало от завода им.Тарасова в сторону проспекта Кирова и в обратном направлении "в город".

Фото: скрин видео