На месте столкновения ВАЗ 21099 и мотоцикла в Волжском районе работали спасатели

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28 мая на проспекте Ленина в селе Курумоч Волжского района произошло ДТП. в Столкнулись ВАЗ 21099 и мотоцикл.

В легковом автомобиле находились водитель и три пассажира. Два человека госпитализированы и два погибли.

Мотоциклист получил травмы не совместимые с жизнью.

Вызов на место происшествия в 23.25 принял оперативный дежурной. Работы по деблокированию погибшего из салона аварийного автомобиля проводили на месте происшествия проводили спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. Гидравлическими ножницами была частично срезана крыша легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО