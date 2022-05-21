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На месте ДТП около села Подъем Михайловка работали спасатели

21 мая 2022 16:56
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20 мая около села Подъем Михайловка ночью столкнулись во встречном направлении нефтевоз и бортовой Volkswagen Transporter.

20 мая около села Подъем Михайловка ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись во встречном направлении нефтевоз и бортовой Volkswagen Transporter. В результате аварии Volkswagen отбросило на 30 метров, после чего он перевернулся.

В кабине малотоннажного грузовика находились два человека. Пассажира передали врачам скорой медицинской помощи. Водитель погиб и был зажат в кабине аварийного автомобиля.

Для деблокирования требовалась помощь спасателей. В 23.30 на место происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Используя гидравлический инструмент, спасатели разрезали кабину аварийного автомобиля и извлекли водителя. 21 мая в 02.55 спасательные работы были окончены, сообщили в пресс-службе ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

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