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На ликвидацию пожара в Энгельсе прибыла помощь из Самары, Тольятти и Чапаевска

9 января 2025 10:45
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На ликвидацию пожара в Энгельсе прибыла помощь из Самары, Тольятти и Чапаевска

На ликвидацию пожара на Энгельсском предприятии, возникшего в результате массированной атаки украинских беспилотников, прибыла помощь из соседних регионов. Колонну спецтехники на въезде в город увидели подписчики "Саратов 24".

"В Энгельс прибыла помощь из Самары, Тольятти и Чапаевска. Огромная колонна пожарной техники. Очень верим, что скоро справятся с пожаром!" - пишут очевидцы.

Напомним, пожар в Энгельсе начался вчера после атаки вражеских БПЛА. При тушении погибли двое сотрудников МЧС России, один госпитализирован. Из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе ввели режим ЧС.

По информации источников в Энгельсской администрации, режим чрезвычайной ситуации используется в основном для работы служб, чтобы лучше организовать помощь в сложных ситуациях. Сейчас этот режим введен в Энгельсском районе, и там работает местная служба реагирования. Все нужные силы и средства в районе работают по назначению.

При этом, как сообщают местные жители, ситуация в зоне ЧС остается без изменений. Огнеборцы продолжают тушить огонь.

Теги: Пожар

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