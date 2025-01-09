На ликвидацию пожара в Энгельсе прибыла помощь из Самары, Тольятти и Чапаевска

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На ликвидацию пожара на Энгельсском предприятии, возникшего в результате массированной атаки украинских беспилотников, прибыла помощь из соседних регионов. Колонну спецтехники на въезде в город увидели подписчики "Саратов 24".



"В Энгельс прибыла помощь из Самары, Тольятти и Чапаевска. Огромная колонна пожарной техники. Очень верим, что скоро справятся с пожаром!" - пишут очевидцы.



Напомним, пожар в Энгельсе начался вчера после атаки вражеских БПЛА. При тушении погибли двое сотрудников МЧС России, один госпитализирован. Из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе ввели режим ЧС.



По информации источников в Энгельсской администрации, режим чрезвычайной ситуации используется в основном для работы служб, чтобы лучше организовать помощь в сложных ситуациях. Сейчас этот режим введен в Энгельсском районе, и там работает местная служба реагирования. Все нужные силы и средства в районе работают по назначению.



При этом, как сообщают местные жители, ситуация в зоне ЧС остается без изменений. Огнеборцы продолжают тушить огонь.