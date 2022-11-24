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На Кубани параплан упал на автомобиль, погибли оба парапланериста

24 ноября 2022 23:09
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Обстоятельства инцидента выясняются.

Параплан упал на автомашину в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли оба летевших на нем человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Произошло падение параплана на машину в Апшеронском районе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия погибли оба парапланериста.

Собеседник агентства уточнил, что происшествие произошло в городе Хадыженск на улице Кирова. Параплан упал на легковой автомобиль без последующего возгорания.

Обстоятельства инцидента выясняются.

 

Фото:   соцсети

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