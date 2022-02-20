На композитора Александра Колкера в лифте напал грабитель с ножом

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Композитор Александр Колкер получил ножевое ранение в Приморском районе Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 20 февраля в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что в лифте дома 88-летнему мужчине нанесли ножевое ранение. От госпитализации мужчина отказался. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

В беседе с корреспондентом ТАСС Колкер от комментариев отказался.

Колкер - лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР. В 2009 году Колкер стал лауреатом Национальной премии "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)" за спектакль "Гадюка", поставленный по мотивам рассказа Алексея Толстого Новосибирским театром музыкальной комедии.

Песни Колкера вошли в репертуар Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других исполнителей. Также известны его мюзиклы, оперетты, рок-оперы и музыка к театральным спектаклям и фильмам.

Фото: pixabay