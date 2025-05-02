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На автодороге «Обход г. Тольятти», на пункте оплаты проезда, грузовик DAF врезался в автомобиль Lada Vesta

2 мая 2025 14:33
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Четыре человека госпитализированы.

1 мая утром на 17 км автодороги «Обход г. Тольятти» 24-летний водитель DAF с полуприцепом, двигаясь со стороны Самары в направлении Сызрани, совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль Lada Vesta, находившийся на территории терминала для оплаты проезда, под управлением 38-летнего водителя.

От удара транспортное средство совершило наезд на стоящий впереди автомобиль Mitsubishi, находившийся также на территории терминала для оплаты, под управлением 65-летнего водителя.

Водитель автомобиля Lada Vesta и находившейся с ним пассажир - 35-летняя женщина, водитель Mitsubishi и пассажир - 66-летняя женщина - госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № 114 ПСО 37 противопожарной службы Самарской области.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: ДТП Тольятти

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