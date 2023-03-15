На Аэродромной в Самаре ГАЗель наехала на женщину, переходившую дорогу по "зебре"

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14 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 18:15 час. в Советский районе г. Самара. 34-летний водитель, не имея права управления транспортным средством и находясь за рулем автомашины «ГАЗ 2818», двигался по ул. Аэродромная. В пути следования, напротив д. № 126 «А» при движении задним ходом совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево. С места происшествия женщина доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.