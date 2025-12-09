Я нашел ошибку
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
в Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие

Отделением по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела дознания Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ в отношении 54-летнего бывшего работника одного из промышленных предприятий региона. Он обвиняется в мошенничестве при получении компенсации за аренду жилья.

Как рассказала старший дознаватель Отделения, майор полиции Алтынай Голосова: «В июле прошлого года фигурант, работая слесарем на предприятии, подал в отдел кадров заявление о предоставлении компенсационной выплаты за арендуемое жилье, при этом указал сведения, не соответствующие действительности о своем проживании, а также предоставил заведомо поддельный договор аренды квартиры, копии выписки ЕГРН на дом, расположенный вне городского округа Самара, и своего паспорта. Сотрудник отдела кадров, изучив документы, согласовал выплату компенсации за аренду жилья».

В течение года из бюджета предприятия на счет работника неправомерно начислялись денежные средства на оплату аренды. В результате противоправных действий злоумышленника публичному акционерному обществу причинён ущерб в размере 72 тысяч рублей.

В июле текущего года сотрудники Управления МВД России по г. Самаре по поступившему от представителя организации заявлению провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых установили причастность фигуранта к противоправной деятельности.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее не судимому мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершённых деяниях обвиняемый признал и полностью возместил причинённый ущерб.

