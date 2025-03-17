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На 132 километре трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград произошло смертельное ДТП

17 марта 2025 11:18
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На 132 километре трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград произошло смертельное ДТП

В 12 часов 50 минут на 132 километре трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград, произошло дорожно-транспортное происшествие.
К месту ДТП были направлены расчет пожарно – спасательной части № 126 филиала областного ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Красноармейского района, сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада медицинской скорой помощи.
Уже на месте происшествия было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: КАМАЗ и Skoda с последующим опрокидыванием легкового автомобиля в кювет.
К сожалению, погиб 1 человек.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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