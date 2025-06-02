На 1018 километре трассы М-5 произошло ДТП с участием большегрузов и легкового автомобиля

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На месте автоаварии работали территориальные пожарные-спасатели.



1 июня в 1 час 43 минуты на пульт диспетчера пожарно-спасательной части Красноярского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1018 километре трассы М-5.

На место ДТП был направлен расчет пожарно-спасательной части № 151 Отряда № 41, а также вызваны сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Уже на месте пожарные-спасатели установили, что произошло попутное боковое столкновение легковой автомашины Datsun, грузовой автомашины Hola, грузовой автомашины SITRAK и грузовой автомашины Ford с последующим ее опрокидыванием.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели стабилизировали транспортные средства, отключили системы электропитания автомобилей во избежание возгорания.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"