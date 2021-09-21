Мосгортранс расследует первый случай возгорания электробуса в столице

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Электробус 2018 года выпуска загорелся этой ночью на дублере Дмитровского шоссе. Он следовал техническим рейсом в парк без пассажиров, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Это первый подобный случай за все три года эксплуатации такой техники.

Мосгортранс намерен провести тщательное служебное расследование, выяснить все причины происшествия. В департаменте уточнили, что водитель электробуса прошел необходимое обучение для работы на этом транспорте. Сама машина была застрахована, передает Радио Маяк.