Мониторинг соцсетей: в кратчайшие сроки полицейские нашли водителя, который сбил пенсионерку в Самаре

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В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили в одном из пабликов видео, на котором запечатлен факт наезда задним ходом автомобиля на пешехода.

Должностные лица городской Госавтоинспекции провели проверку по информации, размещенной в публикации. В кратчайшие сроки полицейские установили данные автомобиля и личность водителя. За рулем на момент происшествия находился 35-летний самарец.



В отделе полиции водитель пояснил, что 16 февраля, примерно в 11:35 час., он, находясь за рулём автомобиля "Hyundai Solaris", двигался задним ходом по внутриквартальному проезду дома 1 Можайского переулка Самары.

Проехав несколько метров, услышал крик и остановился. Выйдя из автомобиля он увидел, что наехал на женщину. От предложения отвезти ее в лечебное учреждение она отказалась.

Сотрудниками Госавтоинспекции собран материал, проводится проверка.



Если вы стали жертвой или свидетелем правонарушения - обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Фото: Госавтоинспекция Самары