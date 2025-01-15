Молодые самарцы ночью подрались на остановке из-за музыки

138

В ночное время суток в полицию поступило сообщение от местных жителей о драке возле остановки общественного транспорта на пересечении ул. Ставропольской и Ново-Вокзальной в Самаре. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции и остановил потасовку. В ходе выяснения причин произошедшего установлено, что между двумя компаниями молодых людей произошла ссора из-за разных вкусов в музыке. Одного из участников конфликта госпитализировали с травмами, остальных - для выяснения обстоятельств полицейские доставили в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса потерпевший 2002 года рождения пояснил, что незадолго до случившегося он вместе со знакомым гулял по улицам областного центра. Примерно в 23:00 час., они решили отдохнуть. Увидев остановочный павильон, они расположились в нем, и, включив с мобильного устройства музыку, стали подпевать. Через несколько минут вблизи павильона на перекрестке остановился автомобиль, из которого вышли двое нетрезвых мужчин и, выражаясь нецензурной бранью, потребовали перестать шуметь из-за чего между компаниями завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в драку.

Доставленный в отдел полиции 24-летний ранее не судимый и безработный оппонент пострадавшего признал свою вину и сообщил, что он нанес ему удар в область нижней челюсти от чего тот потерял равновесие, упав на асфальт, потерял сознание.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу.