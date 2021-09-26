Молодой водитель в Самаре сбил двух девочек

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25 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что молодой человек 1991 года рождения двигался на автомобиле «Лада219010» со стороны Московского шоссе 22 км в направлении ул. Баженова. В районе дома № 38 1 квартала п. Мехзавод совершил наезд на двух девочек 2012 года рождения, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте, без сопровождения взрослых. В результате ДТП оба пешехода госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.