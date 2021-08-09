Я нашел ошибку
Главные новости:
В Ставропольском районе установлен карантин по бешенству
В Ставропольском районе установлен карантин по бешенству
В Самарской области молодая автомобилистка врезалась в дерево и перевернулась
В Самарской области молодая автомобилистка врезалась в дерево и перевернулась
Как пройдут торжественные линейки 1 сентября 2021 в Самаре
Как пройдут торжественные линейки 1 сентября 2021 в Самаре
Жителям Самарской области предложили высказаться об электронных сервисах на портале Госуслуги
Жителям Самарской области предложили высказаться об электронных сервисах на портале Госуслуги
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
В АТОР не исключили снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тыс. рублей
В АТОР не исключили снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тыс. рублей
Мошенники загружают липовый документ о сдаче теста на коронавирус на Госуслуги
Мошенники загружают липовый документ о сдаче теста на коронавирус на Госуслуги
Днем 10 августа в Самарской области ожидается жара до +35 С°
Днем 10 августа в Самарской области ожидается жара до +35 С°
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.04
EUR 86.46
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игорь Осинькин: Быстрый гол заставил нас раскрыться
Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодой человек утонул на реке Большой Кинель

9 августа 2021 10:58
153
Молодой человек утонул на реке Большой Кинель

8 августа водолазы спасательного отряда Специального назначения в 17.15 приступили к проведению поисковых работы на реке Большой Кинель около СДТ «Радуга» по заявлению сотрудников полиции. Там, во время купания, пропал мужчина 2003 года рождения. Обследование акватории длилось около двух часов. В 20.30 пропавшего мужчину водолаз обнаружил в 50 метрах удаления от береговой линии на глубине трех метров и доставил до береговой линии. В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза, сообщает ПСС по Самарской области.

Теги: ПСС утонувшие ЧП на воде

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Первомайском спуске в Самаре утонул мужчина
22 июля 2021, 13:51
На Первомайском спуске в Самаре утонул мужчина
Обследование донной акватории длилось около двух часов. Происшествия
794
В Самарской области утонули мужчина и молодой человек
22 июня 2021, 10:19
В Самарской области утонули мужчина и молодой человек
Трагедии произошли в Безенчукском районе и Сызрани. Происшествия
697
За один день в Самарской области утонули мужчина и мальчик-подросток
21 июня 2021, 09:32
За один день в Самарской области утонули мужчина и мальчик-подросток
Трагедии произошли в Смышляевке и Самаре. Происшествия
737
В центре внимания
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 августа 2021  13:10
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
46
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2021  09:39
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
220
Еще 467 жителей Самарской области заболели коронавирусом,
8 августа 2021  13:18
Еще 467 жителей Самарской области заболели коронавирусом
749
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
7 августа 2021  11:12
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
1071
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
7 августа 2021  09:09
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
1036
Весь список