Молодой человек утонул на реке Большой Кинель

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8 августа водолазы спасательного отряда Специального назначения в 17.15 приступили к проведению поисковых работы на реке Большой Кинель около СДТ «Радуга» по заявлению сотрудников полиции. Там, во время купания, пропал мужчина 2003 года рождения. Обследование акватории длилось около двух часов. В 20.30 пропавшего мужчину водолаз обнаружил в 50 метрах удаления от береговой линии на глубине трех метров и доставил до береговой линии. В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза, сообщает ПСС по Самарской области.