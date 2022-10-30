Я нашел ошибку
Главные новости:
Для реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения.
В региональный сосудистый центр поступил аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей
Самарцев предостерегают: соблюдайте правила безопасности на осенней рыбалке
Самарцев предостерегают: соблюдайте правила безопасности на осенней рыбалке
 В Самарской области в ДТП погиб водитель и пострадали трое детей
 В Самарской области в ДТП погиб водитель и пострадали трое детей
Правительство России добавило в список недружественных стран и территорий 11 новых участников
В России назвали условие возобновления зерновой сделки
В России назвали условие возобновления зерновой сделки
Сызранец устроил дома наркопритон
Сызранец устроил дома наркопритон
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Из-за ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Из-за ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.53
0.17
EUR 61.13
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодая самарчанка покупала лекарства по поддельным рецептам

30 октября 2022 10:28
178
Самарчанка покупала лекарства по поддельным рецептам

Девушка через Интернет приобрела поддельные рецептурные бланки и с помощью них покупала психотропные лекарственные вещества в городских аптеках.

Сотрудниками самарской полиции пресечена преступная деятельность жительницы областного центра 2003 года рождения. Девушка обвиняется в использовании поддельных рецептурных бланков для приобретения в аптеках психотропных веществ.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что злоумышленница через Интернет приобрела поддельные рецептурные бланки, выписанные на другое лицо якобы медицинскими учреждениями города Самары, и с помощью этих рецептов в городских аптеках покупала психотропные лекарственные вещества.

Подозреваемую задержали в одной из аптек, расположенных на ул. Энтузиастов.  Поддельные рецептурные бланки, которые использовались для приобретения лекарства, сотрудники полиции изъяли из аптек. Свою вину женщина признала. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, постоянного источника дохода не имеет и нигде не учится.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре по факту приобретения и использования возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа).

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
144
В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО.
29 октября 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре 
642
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
29 октября 2022  10:39
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
476
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022  19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
577
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
28 октября 2022  10:26
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
484
Весь список