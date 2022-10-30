Молодая самарчанка покупала лекарства по поддельным рецептам

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Девушка через Интернет приобрела поддельные рецептурные бланки и с помощью них покупала психотропные лекарственные вещества в городских аптеках.

Сотрудниками самарской полиции пресечена преступная деятельность жительницы областного центра 2003 года рождения. Девушка обвиняется в использовании поддельных рецептурных бланков для приобретения в аптеках психотропных веществ.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что злоумышленница через Интернет приобрела поддельные рецептурные бланки, выписанные на другое лицо якобы медицинскими учреждениями города Самары, и с помощью этих рецептов в городских аптеках покупала психотропные лекарственные вещества.

Подозреваемую задержали в одной из аптек, расположенных на ул. Энтузиастов. Поддельные рецептурные бланки, которые использовались для приобретения лекарства, сотрудники полиции изъяли из аптек. Свою вину женщина признала. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, постоянного источника дохода не имеет и нигде не учится.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре по факту приобретения и использования возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа).