Молния попала в самарца в Батуми

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Турист из Самары чудом выжил при ударе молнии. ЧП произошло, когда мужчина исполнял зажигательный танец на пирсе в Батуми, куда приехал отдыхать.

Компания россиян собралась на пирсе накануне вечером, чтобы записать небольшой видеоролик. Когда самарец начал танцевать, в него попал мощный разряд тока, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пострадавший упал, друзья немедленно вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ожогами на животе, спине и ногах, однако серьезных травм он не получил, пишет Смотрим.