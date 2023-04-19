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Минувшей зимой количество краж на дачах увеличилось на 40%

19 апреля 2023 11:50
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минувшей зимой количество краж на дачах увеличилось на 40%

Специалисты «Росгосстраха» проанализировали обращения клиентов, застраховавших в компании свои имущественные риски на дачах, и выяснили, что количество краж этой зимой увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В то же время средняя сумма страховой выплаты снизилась примерно на 30%. То есть, воровать стали чаще, при этом «круг интересов» злоумышленников значительно расширился и стоимость украденного заметно уменьшилась. 

Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова, самая крупная страховая выплата за кражи на дачах этой зимой составила порядка 189 тыс. рублей — похитители украли из дома окна и двери, а заодно вырвали электропроводку. Самая маленькая сумма — почти 962 рубля — была выплачена владельцу дачи из Кировской области: злоумышленники разбили стекло и повредили откос деревянной рамы. Годом ранее максимальная выплата за подобное страховое событие составила 168 тыс. рублей — это возмещения за сломанные стены и искореженный пол в гараже, а также за похищенное имущество. 

«Мы фиксируем рост противоправных действий и краж на дачах, в то же время отмечаем, что предпочтения у воров тоже меняются. Раньше чаще воровали предметы, которые можно сдать в металлолом, а в последнее время злоумышленники больше интересуются строительными материалами, — говорит Юлия Серова. — Объяснить эту тенденцию можно ростом цен на материалы для строительства и ремонта. Это означает, что и у собственников дач больше денег уйдет на восстановление украденного. Хотя на это можно потратить сумму, полученную по страховой выплате — если, конечно, имущество было застраховано».

Эксперты «Росгосстраха» уверены, что статистика по кражам на дачах за зимний период на данный момент пока еще неполная: многие дачники выбираются на свои загородные участки ближе к майским праздникам, когда уже заметно потеплеет. Поэтому в компании ожидают, что обращения от клиентов компании, предусмотрительно застраховавших свое имущество, еще будут поступать.  

Страхование имущества — это исторический для компании вид, с которого более века назад начинался советский Госстрах. Все эти годы компания совершенствовала продукты страховой защиты недвижимости жителей села и горожан и по сей день остается лидером в этой сфере. Обнародованная недавно статистика Банка России по результатам работы страховой отрасли в 2022 году свидетельствует, что «Росгосстрах» в очередной раз подтвердил свое безоговорочное лидерство на рынке страхования строений граждан. Сборы компании в этом сегменте превысили 10,6 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем у ближайшего конкурента. 

В прошлом году в каждый рабочий день «Росгосстрах» выплачивал своим клиентам порядка 7,7 млн по страховым случаям с жильем. 

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