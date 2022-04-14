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В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас.
Минобороны: ракетный крейсер "Москва" затонул при буксировке во время шторма
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Минобороны: ракетный крейсер "Москва" затонул при буксировке во время шторма

14 апреля 2022 23:33
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В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас.

Ракетный крейсер "Москва", получивший повреждения из-за детонации боезапаса, затонул во время буксировки, сообщили в Минобороны, сообщает РИА Новости.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — заявили в военном ведомстве.

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.

 

Фото:    РИА Новости / Иван Родионов

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