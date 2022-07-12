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Микроавтобус с туристами упал в пропасть в Турции, сообщают "Известия" со ссылкой на турецкую газету Star.

ДТП произошло на 44-м км автодороги Тунджели – Эрзинджан. Туристический микроавтобус отправился в рейс из Малатьи на Черное море и рухнул в пропасть на обратном пути. Предположительно, водитель не справился с управлением, уточняет REGNUM. В результате пострадали 18 человек, сообщает телеканал «360».

На место выехали бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии, пишет НСН. Раненые были госпитализированы.

Пока не известно, были ли среди пассажиров россияне.

Фото: star.com.tr/"Известия"