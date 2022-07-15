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Металлическая лестница на улице Ульяновской в Самаре рискует стать следующим местом ЧП, связанным с травматизмом на общественных пространствах.

Напомним, ранее 9 июля 2022 года, на Полевом спуске в областном центре в разгар жаркого дня на отдыхающую несовершеннолетнюю девушку сверху упал фрагмент ограждения.

В лестнице на улице Ульяновской вместо плоскости ступенек зияют дыры, в которые в вечерние часы рискует провалиться зазевавшийся прохожий. Оцените опасные пустоты сами:

Обращают на себя внимание острые как лезвие края каждого из провалов на сохранившихся фрагментах решеточных ступеней. Можно не только провалиться, но и серьезно порезать ноги.

Лестница давно нуждается во внимании со стороны эксплуатирующей данную территорию коммунальной организации.

«Я каждый день прохожу по этой лестнице на работу, так как это самая короткая дорога. Ночью здесь ходить вообще невозможно, освещения практически нет», — поделилась мнением с корреспондентами ГТРК жительница ближайших домов Маргарита.

Под лестницей скапливается мусор, который прохожие выбрасывают между отсутствующих ступенек, пишет ГТРК Самара.

«Я сам видел, как здесь спотыкались люди. Зимой особенно сложно: лестница покрывается льдом», — отметил студент одного из ближайших учебных заведений Виталий.

Фото: Полина Павлова