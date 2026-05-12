От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Местами в Самарской области ожидается гроза, возможен град, с сохранением до конца дня 12.05.2026».

Также ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-18 м/с, с сохранением утром и днем 12.05.2026

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»