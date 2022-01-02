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По данным приволжского УГМС местами в Самарской области наблюдается сильный снег, на дорогах снежные заносы.

Особо сложные погодные условия в настоящее время на территории Нефтегорского района. Экипажи ДПС оказывают помощь участникам дорожного движения, регулируют движение на участке автодороги М5 Урал «подъезд к городу Оренбург», где ограничено движение грузового и пассажирского транспорта.

Региональная Госавтоинспекции призывает автомобилистов соблюдать правила вождения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов на одежде.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

- 8-(846)-333-58-01 - УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;

- 8-(846)-288-22-22 - дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области;

- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба.

УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.