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Местами в Самарской области наблюдается сильный снег, на дорогах снежные заносы

2 января 2022 12:47
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Местами в Самарской области наблюдается сильный снег, на дорогах снежные заносы
По данным приволжского УГМС местами в Самарской области наблюдается сильный снег, на дорогах снежные заносы.
 
Особо сложные погодные условия в настоящее время на территории Нефтегорского района. Экипажи ДПС оказывают помощь участникам дорожного движения, регулируют движение на участке автодороги М5 Урал «подъезд к городу Оренбург», где ограничено движение грузового и пассажирского транспорта.
Региональная Госавтоинспекции призывает автомобилистов соблюдать правила вождения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов на одежде.
 
При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:
- 8-(846)-333-58-01 - УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;
- 8-(846)-288-22-22 - дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области;
- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба.
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. 
 

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