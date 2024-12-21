Мэрия Казани: из-за атаки БПЛА произошел пожар в трех районах

149

Возгорания в домах, расположенных в Советском, Приволжском и Кировском районах Казани, произошли из-за атаки беспилотников ВСУ, сообщили в мэрии города.

Уточняется, что на месте работают оперативные службы. Мэр города Ильсур Метшин отдал поручение обеспечить эвакуированных жителей питанием и теплыми вещами.

"Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, три дома получили повреждения – это 37-этажный ЖК "Лазурные небеса", 23-этажный ЖК "Манхэттен", пятиэтажка на улице Клары Цеткин.

Ранее Минобороны сообщило, что около 7.50 по московскому времени силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов поручил премьер-министру Алексею Песошину выехать на место ЧП в Казани, пишет Смотрим.