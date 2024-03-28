МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе", в нем 143 человека

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МЧС обнародовало новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".

По состоянию на 20:15 мск в перечне числятся 143 фамилии.

Как сообщили ранее в среду в Следственном комитете, уже удалось опознать тела 84 погибших. В их числе — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Всего поступило 143 заявления о пропаже людей.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал, пишет РИА Новости.