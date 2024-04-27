Самарская область — лидер заявочной кампании Фестиваля ПФО «ФормART-2024»

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В пятый юбилейный сезон Фестиваля Приволжского федерального округа молодых художников «ФормART» Самарская область собрала наибольшее количество заявок в округе – от нашего региона своё желание принять участие в проекте изъявили 38 человек. Всего же в адрес организаторов поступило порядка 300 заявок.

По итогам заявочной кампании фестиваля лидером в основной номинации стала Самарская область, на втором месте Республика Мордовия и Республика Татарстан, а третье место досталось Республике Марий Эл.

Ежегодно «ФормART» объединяет молодых стрит-арт-художников из регионов ПФО. Проект реализуется с 2020, и Самарская область из года в год занимает в нём лидирующие позиции.

По итогам 2023 года победителем стал наш художник Дмитрий Горшков с муралом «Открытие возможностей», который украшает фасад образовательной организации на улице Красноармейская, 93а.

В 2024 году художники разрабатывали уникальный эскиз по ключевой тематике Фестиваля, посвященной Году семьи, – «По-семейному», «История одной семьи», «Мой дом – моя крепость», «Герой моей семьи», «Семья – как одна из высших ценностей российского общества».

Следующий этап – оценка работ компетентными жюри: федеральными и региональными экспертами в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства. Лучший эскиз будет воплощён на одном из объектов городской среды самарского региона, а видео и фотоматериалы с историей создания отправятся в окружной оргкомитет для размещения на сайте formartpfo.ru и участия в финальном этапе – общественном голосовании, по результатам которого будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.

Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в каждом из 14 субъектов ПФО летом этого года, а победители в спецноминации «Киров 650» реализуют работы в г. Кирове в 2024 году.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в августе 2024 года в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а победители номинации «Труд крут» – подарочные сертификаты в размере от 150 до 200 тысяч рублей.

Окружной общественный проект «ФормART» реализуется в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды.

Фото: freepik.com