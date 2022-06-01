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Мать-одиночка в Самаре издевалась над ребенком

1 июня 2022 10:35
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Мать-одиночка в Самаре издевалась над ребенком

В полицию в Самаре поступила информация  о том, что жительница Ленинского района ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что женщина 1983 года рождения проживает в одной из квартир дома на ул. Ярмарочной со своей дочкой 2021 года рождения. По данным сотрудников полиции, безработная подозреваемая не принимала в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии ребенка, а также жестоко обращалась с ним посредством применения психического насилия. Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать-одиночку, ее соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с малолетней девочкой. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает – она находится в специализированном учреждении под присмотром специалистов.

Отделом дознания ОП№5 Управления МВД России по г. Самаре в отношении жительницы Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По данным инспекторов по делам несовершеннолетних, мать девочки осознала содеянное. С момента изъятия малышки из семьи женщина сотрудничает с полицией и принимает меры к исправлению сложившейся психологической ситуации.

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