Машина сбила двух девочек на ул. Физкультурной в Самаре

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ДТП произошло 28 марта в Самаре. Мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки», двигался по ул. Физкультурной со стороны ул. Воронежской в направлении проспекта Кирова.

Напротив д. №113 по ул. Физкультурной на регулируемом перекрестке ул. Физкультурной и ул. Краснодонской, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов: девочек 2008 и 2009 года рождения, которые перебегали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадали девочки-пешеходы, им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.