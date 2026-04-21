Главные новости:
До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.
В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.
Российское общество «Знание» проводит для школьников Самарской области цикл увлекательных мероприятий, посвящённых науке.
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол».
Куйбышевский филиал АО «ФПК» открывает сезон майских праздников масштабным железнодорожным путешествием в столицу Урала. Тематический поезд в рамках флагманских проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний» отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург
В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Марат Юрьев назначен главным федеральным инспектором по Удмуртии

205
21 апреля 2026 года полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров назначил и представил по видеосвязи Марата Юрьева в должности главного федерального инспектора (ГФИ) в Удмуртской Республике.

В мероприятии приняли участие глава региона Александр Бречалов, руководители территориальных органов федеральных структур, силовых и правоохранительных ведомств.

«Марат Владимирович уже более 17 лет работает в государственных структурах. Уверен, что профессионализмом и ответственным отношением к делу Марат Владимирович заслужит уважение и доверие, сможет обеспечить решение задач, поставленных руководством государства», – отметил полпред.

Игорь Комаров обозначил ключевые направления работы ГФИ совместно с региональными властями: поддержка предприятий ОПК, помощь участникам СВО и их семьям, реализация национальных проектов, контроль за рынком труда и сохранение экономической стабильности. Полномочный представитель подчеркнул, что важно выдержать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие – эту задачу ставит Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В своем выступлении Игорь Комаров уделил особое внимание предстоящей избирательной кампании в регионе. Вместе с выборами депутатов Госдумы пройдут голосования в муниципальных округах. Задача ГФИ – координация территориальных структур федеральных органов в обеспечении безопасности, законности и правопорядка на всех этапах подготовки и проведения выборов.

С вступлением в должность Марата Юрьева поздравил глава региона Александр Бречалов: «Удмуртская Республика стабильно развивается. Нам необходимо сосредоточиться на выполнении Указа Президента о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Удмуртия – многонациональная республика, и в Год единства народов России — это направление приобретает особое значение. В регионе большое внимание уделяется межнациональным и межконфессиональным отношениям. Мы рассчитываем на плотную совместную работу с ГФИ на благо Удмуртии. Вопросов много. Это и поддержка промышленных предприятий, и выполнение гособоронзаказа, социальная защита, улучшение демографической ситуации, поддержка села. Над развитием всех направлений будем работать вместе. Добро пожаловать в республику!».

Марат Юрьев поблагодарил полпреда Президента России в ПФО и главу региона за высокое доверие и возможность служить государству в стратегически важном регионе России. Среди направлений своей работы он также отметил вопросы общественной безопасности, взаимодействие с институтами гражданского общества и политическими партиями, контроль за обеспечением прав и свобод граждан.

Напомним, накануне Игорь Комаров представил Алексея Воробьева, предшественника Марата Юрьева в Удмуртии, в должности главного федерального инспектора по Пермскому краю. 

 

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО 

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
305
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
314
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
620
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
571
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
614
