Марат Юрьев назначен главным федеральным инспектором по Удмуртии

21 апреля 2026 года полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров назначил и представил по видеосвязи Марата Юрьева в должности главного федерального инспектора (ГФИ) в Удмуртской Республике.

В мероприятии приняли участие глава региона Александр Бречалов, руководители территориальных органов федеральных структур, силовых и правоохранительных ведомств.

«Марат Владимирович уже более 17 лет работает в государственных структурах. Уверен, что профессионализмом и ответственным отношением к делу Марат Владимирович заслужит уважение и доверие, сможет обеспечить решение задач, поставленных руководством государства», – отметил полпред.

Игорь Комаров обозначил ключевые направления работы ГФИ совместно с региональными властями: поддержка предприятий ОПК, помощь участникам СВО и их семьям, реализация национальных проектов, контроль за рынком труда и сохранение экономической стабильности. Полномочный представитель подчеркнул, что важно выдержать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие – эту задачу ставит Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В своем выступлении Игорь Комаров уделил особое внимание предстоящей избирательной кампании в регионе. Вместе с выборами депутатов Госдумы пройдут голосования в муниципальных округах. Задача ГФИ – координация территориальных структур федеральных органов в обеспечении безопасности, законности и правопорядка на всех этапах подготовки и проведения выборов.

С вступлением в должность Марата Юрьева поздравил глава региона Александр Бречалов: «Удмуртская Республика стабильно развивается. Нам необходимо сосредоточиться на выполнении Указа Президента о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Удмуртия – многонациональная республика, и в Год единства народов России — это направление приобретает особое значение. В регионе большое внимание уделяется межнациональным и межконфессиональным отношениям. Мы рассчитываем на плотную совместную работу с ГФИ на благо Удмуртии. Вопросов много. Это и поддержка промышленных предприятий, и выполнение гособоронзаказа, социальная защита, улучшение демографической ситуации, поддержка села. Над развитием всех направлений будем работать вместе. Добро пожаловать в республику!».

Марат Юрьев поблагодарил полпреда Президента России в ПФО и главу региона за высокое доверие и возможность служить государству в стратегически важном регионе России. Среди направлений своей работы он также отметил вопросы общественной безопасности, взаимодействие с институтами гражданского общества и политическими партиями, контроль за обеспечением прав и свобод граждан.

Напомним, накануне Игорь Комаров представил Алексея Воробьева, предшественника Марата Юрьева в Удмуртии, в должности главного федерального инспектора по Пермскому краю.

